Туск заявил, что Польша должна рассмотреть доступ к ядерному оружию на фоне угрозы от РФ

Дональд Туск (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск дал понять, что Варшава может стремиться получить доступ к ядерному оружию, учитывая военную угрозу со стороны России в ближайшие годы. Его слова приводит агентство Bloomberg.

В пятницу, 7 марта, во время выступления в парламенте Туск сказал, что его страна ведет "серьезные переговоры" с Парижем по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона использовать ядерный потенциал для защиты европейских союзников.

В то же время пока неясно, идет ли речь о возможности размещения французского ядерного оружия на территории Польши или о стремлении Варшавы создать собственный ядерный арсенал.

Журналисты отметили, что Польша является подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия с 1960-х годов, что юридически обязывает ее не стремиться к получению такого вооружения.

Туск добавил, что "несомненно", что Россия сейчас перевооружается, что свидетельствует о том, что Кремль готовится к полномасштабной военной конфронтации не только с Украиной, но "с кем-то гораздо большим" в течение следующих трех-четырех лет.

"Польша должна иметь самые современные оборонные возможности, включая ядерные и другие нестандартные виды вооружений", – констатировал он.

Bloomberg напомнила, что в 2022 году президент Польши Анджей Дуда уже инициировал переговоры по размещению американского ядерного оружия в стране, однако они не дали результата.

25 февраля The Telegraph писала, что Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы.

7 марта Туск заявил, что Польша должна отреагировать на "глубокую коррекцию" новой администрации США своих приоритетов обороны.