Туск заявив, що Польща повинна розглянути доступ до ядерної зброї на тлі загрози від Росії

Дональд Туск (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск дав зрозуміти, що Варшава може прагнути отримати доступ до ядерної зброї, враховуючи військову загрозу з боку Росії у найближчі роки. Його слова наводить агентство Bloomberg.

У п’ятницю, 7 березня, під час виступу в парламенті Туск сказав, що його країна веде "серйозні переговори" з Парижем щодо пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона використовувати ядерний потенціал для захисту європейських союзників.

Водночас наразі неясно, чи йдеться про можливість розміщення французької ядерної зброї на території Польщі або про прагнення Варшави створити власний ядерний арсенал.

Журналісти зазначили, що Польща є підписантом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї з 1960-х років, що юридично зобов’язує її не прагнути до отримання такого озброєння.

Туск додав, що "безсумнівно", що Росія зараз переозброюється, що свідчить про те, що Кремль готується до повномасштабної військової конфронтації не лише з Україною, але "з кимось значно більшим" протягом наступних трьох-чотирьох років.

"Польща повинна мати найсучасніші оборонні можливості, включно з ядерними та іншими нестандартними видами озброєнь", – констатував він.

Bloomberg нагадало, що у 2022 році, президент Польщі Анджей Дуда вже ініціював переговори щодо розміщення американської ядерної зброї в країні, проте вони не дали результату.

25 лютого The Telegraph писала, що Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу.

7 березня Туск заявив, що Польща має відреагувати на "глибоку корекцію" нової адміністрації США своїх оборонних пріоритетів.