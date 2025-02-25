The Telegraph: Франція готова розмістити винищувачі з ядерною зброєю в Німеччині

Варіант розміщення французьких ядерних винищувачів у Німеччині почали розглядати на тлі заяв США щодо виводу своїх військ із Європи

Еммануель Макрон (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу. Про це повідомила газета The Telegraph із посиланням на неназваних співрозмовників у дипломатичних колах.

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Винищувачі з ядерною зброєю можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, який, як очікується, стане наступним канцлером Німеччини після перемоги на виборах у неділю, закликав Британію та Францію розширити свій ядерний захист, оскільки він прагне "незалежності" Європи від США.

Французький посадовець сказав The Telegraph, що розміщення винищувачів стане сигналом для російського диктатора Володимира Путіна, тоді як дипломати в Берліні припустили, що це тисне на прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, щоб він зробив те саме.

"Розміщення кількох французьких реактивних винищувачів із ядерною зброєю в Німеччині не повинно бути складним і дасть серйозний меседж", — додав співрозмовник.

США протягом тривалого часу гарантували безпеку Європи своїм арсеналом із близько 100 ядерних ракет, багато з яких розміщено на американській військовій базі в Німеччині.

Французькі сили ядерного стримування наразі не залежать від НАТО, тоді як британські є ключовою частиною оборонної стратегії Альянсу.

Мерц заявив минулої п’ятниці, що Париж і Лондон повинні обговорити, "чи можна поширити їхній ядерний захист і на нас".

Німецькі дипломатичні джерела припустили, що переговори про європейський фактор стримування для їхньої країни не почалися, а Мерц заблокований у дискусіях щодо формування коаліційного уряду.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон підштовхував Європу до проведення дебатів щодо ролі, яку французька ядерна зброя може відігравати в обороні континенту.

Дипломат у Берліні сказав, що пропозиція Франції посилить тиск на Стармера, щоб він зробив те ж саме і довів, що серйозно ставиться до внеску в європейську безпеку.

"Якщо Франція зробить крок до розміщення ядерного стримування в Німеччині, це справді посилить тиск на Британію, щоб вони наслідували її приклад. Я розумію, що ХДС вважає, що нам потрібна ядерна парасолька, ми хочемо мати право голосу в цьому, ми повинні бути готові говорити про це, і ми готові за це заплатити", – заявив дипломат.

Але співрозмовник попередив, що запит навряд чи буде офіційно зроблено, якщо американці не виведуть свої ядерні засоби стримування з Німеччини.

Вважається, що арсенал Франції містить близько 300 одиниць ядерної зброї з можливістю запуску з моря та повітря. Британська система ядерного стримування Trident складається з чотирьох підводних човнів класу Vanguard, кожен із яких може нести до 16 боєголовок.

15 лютого 2025 року Зеленський закликав до створення спільної європейської армії, заявивши, що континент більше не може бути впевнений у захисті від США й отримає повагу з боку Вашингтона лише за наявності сильної армії.

16 лютого глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що європейські країни не створюватимуть єдину армію у відповідь на загрози з боку Росії.

18 лютого Дуда заявив, що США не скорочуватимуть чисельність військ у Східній Європі.