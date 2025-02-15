"Прийшов час створити Збройні сили Європи". Зеленський підтримав Венса та звернувся до ЄС

За словами президента, Європі потрібна своя армія, оскільки "зараз не можна виключати можливість, що Америка скаже "Ні" Європі

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції підтримав віцепрезидента США Джея Ді Венса. Напередодні той заявив, що "десятиліття старих взаємин між Америкою та Європою закінчуються".

"Вчора тут, у Мюнхені, віцепрезидент США дав чітко зрозуміти: десятиліття старих взаємин між Америкою та Європою закінчуються. Відтепер все буде інакше, і Європа має пристосуватися до цього", – сказав Зеленський.

Він заявив, що вірить у Європу та закликав європейських союзників також повірити у себе: "Європа має стати самодостатньою".

За словами президента, Європі потрібна своя армія, оскільки "зараз не можна виключати можливість, що Америка скаже "Ні" Європі в справах, які їй загрожують".

"Три роки повномасштабної війни довели, що ми вже маємо основу для об’єднаної європейської військової сили. І зараз, ведучи цю війну і прокладаючи шлях до миру та безпеки, ми повинні будувати Збройні сили Європи. Так, щоб майбутнє Європи залежало лише від європейців, а рішення про Європу ухвалювалися в Європі", – сказав Зеленський.

Все, що потрібно для захисту життів у сучасній війні, має вироблятися в Європі – повністю, додав він.

"Європа має все необхідне. Європа просто повинна об'єднатися і почати діяти так, щоб ніхто не зміг сказати "Ні" Європі, керувати нею чи ставитися до неї зневажливо", – підсумував глава держави.

З 14 до 16 лютого у Мюнхені відбувається безпекова конференція. Відомо, що Зеленський має зустрітися на її полях з Венсом.

Вчора, 14 лютого, віцепрезидент США виступив з промовою. Зокрема, він порадив Європі "терпіти" американського бізнесмена Ілона Маска і сказав, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів є не Росія чи Китай, а "відхід Європи від основних цінностей, які поділяють і США".