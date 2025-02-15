"Пришло время создать Вооруженные силы Европы". Зеленский поддержал Вэнса и обратился к ЕС

По словам президента, Европе нужна своя армия, поскольку "сейчас нельзя исключать возможность, что Америка скажет "Нет" Европе

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, поддержал вице-президента США Джея Ди Вэнса. Накануне тот заявил, что "десятилетия старых отношений между Америкой и Европой заканчиваются".

"Вчера здесь, в Мюнхене, вице-президент США дал четко понять: десятилетия старых взаимоотношений между Америкой и Европой заканчиваются. Теперь все будет иначе, и Европа должна приспособиться к этому", – сказал Зеленский.

Он заявил, что верит в Европу и призвал европейских союзников также поверить в себя: "Европа должна стать самодостаточной".

По словам президента, Европе нужна своя армия, поскольку "сейчас нельзя исключать возможность, что Америка скажет "Нет" Европе по грозящим делам".

"Три года полномасштабной войны доказали, что мы уже имеем основу для объединенной европейской военной силы. И сейчас, ведя эту войну и прокладывая путь к миру и безопасности, мы должны строить Вооруженные силы Европы. Так, чтобы будущее Европы зависело только от европейцев, а решение о Европе принималось в Европе".

Все, что нужно для защиты жизней в современной войне, должно производиться в Европе – полностью, добавил он.

"Европа имеет все необходимое. Европа просто должна объединиться и начать действовать так, чтобы никто не смог сказать "Нет" Европе, руководить ею или относиться к ней пренебрежительно", – подытожил глава государства.

С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит конференция безопасности. Известно, что Зеленский должен встретиться на полях с Вэнсом.

Вчера, 14 февраля, вице-президент США выступил с речью. В частности, он посоветовал Европе "терпеть" американского бизнесмена Илона Маска и сказал, что наибольшей угрозой для Соединенных Штатов является не Россия или Китай, а "уход Европы от основных разделяющих ценностей и США".