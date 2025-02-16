Сікорський заявив, що Європа не створюватиме спільну армію попри загрозу з боку Росії

Радослав Сікорський заявив, що об'єднання національних армій держав Європи не буде

Радослав Сікорський (Фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

Європейські країни не створюватимуть єдину армію у відповідь на загрози з боку Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю польському державному телебаченню, передає агентство Reuters.

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Раніше в суботу, 15 лютого, президент Володимир Зеленський закликав до створення спільної європейської армії, заявивши, що континент більше не може бути впевнений у захисті від США й отримає повагу з боку Вашингтона лише за наявності сильної армії.

Відповідаючи на запитання про можливість створення європейської армії, Сікорський сказав, що "ми повинні бути обережними з цим терміном, тому що люди розуміють різні речі".

"Якщо під цим розуміти об'єднання національних армій, то цього не буде. Але я був прихильником того, щоб Європа, Європейський Союз розвивав свою власну обороноздатність", – пояснив глава польського МЗС.

За його словами, зараз ЄС формує посилену бригаду.

"Якщо Сполучені Штати хочуть, аби ми посилили оборону, яка повинна мати національний компонент і компонент НАТО, але я також хочу наголосити, що європейський компонент, інвестиції ЄС в оборонну промисловість й нарощування нашої виробничої потужності також відіграють велику роль", – сказав Сікорський.

Він додав, що розміщення польських військ на території України "не розглядається, тому що обов’язок Польщі перед НАТО – захищати східний фланг, тобто свою власну територію".