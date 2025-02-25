The Telegraph: Франция готова разместить истребители с ядерным оружием в Германии

Вариант размещения французских ядерных истребителей в Германии начали рассматривать на фоне заявлений США о выводе своих войск из Европы

Эммануэль Макрон (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на неназванных собеседников в дипломатических кругах.

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Истребители с ядерным оружием могут быть развернуты в Германии, поскольку США угрожают вывести свои силы из континента.

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет следующим канцлером Германии после победы на воскресных выборах, призвал Британию и Францию расширить свою ядерную защиту, поскольку он стремится к "независимости" Европы от США.

Французский чиновник сказал The Telegraph, что размещение истребителей станет сигналом для российского диктатора Владимира Путина, тогда как дипломаты в Берлине предположили, что это давит на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы он сделал то же самое.

"Размещение нескольких французских реактивных истребителей с ядерным оружием в Германии не должно быть сложным и даст серьезный месседж", — добавил собеседник.

США в течение длительного времени обеспечивали безопасность Европы своим арсеналом из около 100 ядерных ракет, многие из которых размещены на американской военной базе в Германии.

Французские силы ядерного сдерживания пока не зависят от НАТО, в то время как британские являются ключевой частью оборонной стратегии Альянса.

Мерц заявил в прошлую пятницу, что Париж и Лондон должны обсудить, "можно ли распространить их ядерную защиту и на нас".

Немецкие дипломатические источники предположили, что переговоры о европейском сдерживающем факторе для их страны не начались, а Мерц заблокирован в дискуссиях по формированию коалиционного правительства.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон подталкивал Европу к проведению дебатов по поводу роли, которую французское ядерное оружие может играть в обороне континента.

Дипломат в Берлине сказал, что предложение Франции усилит давление на Стармера, чтобы он сделал то же и доказал, что серьезно относится к вкладу в европейскую безопасность.

"Если Франция шагнет к размещению ядерного сдерживания в Германии, это действительно усилит давление на Британию, чтобы они следовали ее примеру. Я понимаю, что ХДС считает, что нам нужен ядерный зонтик, мы хотим иметь право голоса в этом, мы должны быть готовы говорить об этом, и мы готовы за это заплатить", — заявил дипломат.

Но собеседник предупредил, что запрос вряд ли будет официально сделан, если американцы не выведут свои ядерные средства сдерживания из Германии.

Считается, что арсенал Франции содержит около 300 единиц ядерного оружия с возможностью запуска с моря и воздуха. Британская система ядерного сдерживания Trident состоит из четырех подлодок класса Vanguard, каждая из которых может нести до 16 боеголовок.

15 февраля 2025 года Зеленский призвал к созданию общей европейской армии, заявив, что континент больше не может быть уверен в защите от США и получит уважение со стороны Вашингтона только при наличии сильной армии.

16 февраля глава МИД Польши Сикорский заявил, что европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы России.

18 февраля Дуда заявил, что США не будут сокращать численность войск в Восточной Европе.