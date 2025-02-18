Дуда говорит, что США не будут сокращать численность войск в Восточной Европе

Анджей Дуда заявил, что у Штатов нет намерений сокращать активность в регионе

Анджей Дуда (Фото: Albert Zawada/EPA)

Американская сторона заверила Польшу, что не будет сокращать численность войск в Восточной Европе. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда после встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом, передает агентство Reuters.

Старые представления о роли Вашингтона в обеспечении европейской безопасности были перевернуты на прошлой неделе, а министр обороны США Пит Хегсет заявил на брифинге в Польше, что союзники НАТО не могут надеяться на то, что американские войска будут находиться в Европе вечно.

Однако после встреч с Келлогом в понедельник и Хегсетом в пятницу Дуда пытался убедить поляков по поводу планов Вашингтона.

"Нас заверили, что нет абсолютно никаких намерений Америки сбавлять активность здесь, в нашей части Европы, особенно с точки зрения безопасности, сокращения количества американских солдат", – сказал польский президент.

Reuters напомнило, что после Польши Келлог поедет в Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским.

23 января 2025 года Трамп заявил, что намерен просить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

27 января FT сообщала, что Литва и Эстония пообещали повысить расходы на оборону до 5% ВВП после давления со стороны Трампа.

15 февраля Зеленский призвал к созданию общей европейской армии, заявив, что континент больше не может быть уверен в защите от США и получит уважение со стороны Вашингтона только при наличии сильной армии.

16 февраля Сикорский заявил, что европейские страны не будут создавать единую армию в ответ на угрозы России.