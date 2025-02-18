Дуда каже, що США не скорочуватимуть чисельність військ у Східній Європі
Американська сторона запевнила Польщу, що не буде скорочувати чисельність військ у Східній Європі. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі зі спецпосланником президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом, передає агентство Reuters.
Старі уявлення про роль Вашингтона у забезпеченні європейської безпеки були перевернуті минулого тижня, а міністр оборони США Піт Гегсет заявив на брифінгу в Польщі, що союзники НАТО не можуть сподіватися, що американські війська перебуватимуть у Європі вічно.
Однак після зустрічей із Келлогом у понеділок і Гегсетом у п’ятницю Дуда намагався запевнити поляків щодо планів Вашингтона.
"Нас запевнили, що немає абсолютно ніяких намірів Америки зменшувати активність тут, у нашій частині Європи, особливо з погляду безпеки, скорочення кількості американських солдатів", – сказав польський президент.
Reuters нагадало, що після Польщі Келлог поїде до України, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
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