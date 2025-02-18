Дуда каже, що США не скорочуватимуть чисельність військ у Східній Європі

Анджей Дуда заявив, що у Штатів немає намірів скорочувати активність у регіоні

Анджей Дуда (Фото: Albert Zawada/EPA)

Американська сторона запевнила Польщу, що не буде скорочувати чисельність військ у Східній Європі. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі зі спецпосланником президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом, передає агентство Reuters.

Старі уявлення про роль Вашингтона у забезпеченні європейської безпеки були перевернуті минулого тижня, а міністр оборони США Піт Гегсет заявив на брифінгу в Польщі, що союзники НАТО не можуть сподіватися, що американські війська перебуватимуть у Європі вічно.

Однак після зустрічей із Келлогом у понеділок і Гегсетом у п’ятницю Дуда намагався запевнити поляків щодо планів Вашингтона.

"Нас запевнили, що немає абсолютно ніяких намірів Америки зменшувати активність тут, у нашій частині Європи, особливо з погляду безпеки, скорочення кількості американських солдатів", – сказав польський президент.

Reuters нагадало, що після Польщі Келлог поїде до України, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

23 січня 2025 року Трамп заявив, що має намір просити країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

27 січня FT повідомляла, що Литва та Естонія пообіцяли підняти витрати на оборону до 5% ВВП після тиску з боку Трампа.

15 лютого Зеленський закликав до створення спільної європейської армії, заявивши, що континент більше не може бути впевнений у захисті від США й отримає повагу з боку Вашингтона лише за наявності сильної армії.

16 лютого Сікорський заявив, що європейські країни не створюватимуть єдину армію у відповідь на загрози з боку Росії.