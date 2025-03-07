Уряд Польщі хоче, щоб кожен чоловік у країні пройшов військовий вишкіл

На думку прем'єра Туска, така інтенсивна підготовка має дати змогу створити повноцінних солдатів з тих, хто не служить в армії, у разі війни

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Radek Pietruszka)

Прем'єр Польщі Дональд Туск оголосив, що уряд працює над розробкою програми військового вишколу для кожного дорослого чоловіка в країні на випадок війни. Про це він повідомив під час виступу в польському Сеймі, передає RMF FM.

Він уточнив, що "ведеться робота над широкомасштабним військовим вишколом для кожного дорослого чоловіка в Польщі".

"До кінця року ми хочемо мати готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був підготовлений до війни", – зазначив Туск, виступаючи з промовою про міжнародну ситуацію та безпеку Польщі.

На його думку, така інтенсивна підготовка має дати змогу створити повноцінних солдатів з тих, хто не служить в армії, у разі збройного конфлікту.

Туск також звернув увагу на чисельність армії України, яка зараз бореться з російським вторгненням. За його словами, українська армія налічує близько 800 000 солдатів, тоді як російська армія має близько 1,3 мільйона військових.

"Сьогодні ми говоримо про те, що Польща повинна мати півмільйонну армію разом з резервістами", – сказав він.

Згодом, спілкуючись з журналістами, Туск уточнив, що військовий вишкіл для жінок не буде обов'язковим, але вони зможуть приєднатися до програми за бажанням.