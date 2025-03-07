Правительство Польши хочет, чтобы каждый мужчина в стране прошел военную подготовку

По мнению премьера Туска, такая интенсивная подготовка должна позволить создать полноценных солдат из тех, кто не служит в армии, в случае войны

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Radek Pietruszka)

Премьер Польши Дональд Туск объявил, что правительство работает над разработкой программы военной подготовки для каждого взрослого мужчины в стране на случай войны. Об этом он сообщил во время выступления в польском Сейме, передает RMF FM.

Он уточнил, что "ведется работа над широкомасштабной военной подготовкой для каждого взрослого мужчины в Польше".

"До конца года мы хотим иметь готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был подготовлен к войне", – отметил Туск, выступая с речью о международной ситуации и безопасности Польши.

По его мнению, такая интенсивная подготовка должна позволить создать полноценных солдат из тех, кто не служит в армии, в случае вооруженного конфликта.

Туск также обратил внимание на численность армии Украины, борющейся сейчас с российским вторжением. По его словам, украинская армия насчитывает около 800 000 солдат, тогда как у российской армии около 1,3 миллиона военных.

"Сегодня мы говорим о том, что Польша должна иметь полумиллионную армию вместе с резервистами", – сказал он.

Впоследствии, общаясь с журналистами, Туск уточнил, что военное обучение для женщин не будет обязательным, но они смогут присоединиться к программе по желанию.