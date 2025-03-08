"Так буває, коли хтось умиротворює варварів". Туск відреагував на нічну атаку РФ по Україні
Дональд Туск (Фото: Radek Pietruszka / EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "так буває, коли хтось умиротворює варварів", стосовно нової російської атаки по Україні.

"Так буває, коли хтось умиротворює варварів. Більше бомб, більше агресії, більше жертв. Чергова трагічна ніч в Україні", – написав він.

Водночас Туск не уточнив, кого саме він мав на увазі.

Читайте також
Трамп: Вірю, що Путін хоче миру, але зараз Росія бомбить Україну
Читайте також
Туск заявив, що Польща повинна розглянути доступ до ядерної зброї на тлі загрози від Росії
війнаПольщадональд туск