РФ специально просчитала удар по Доброполью, чтобы нанести максимальный ущерб – Зеленский

Последствия российского удара по Доброполью (Фото: Нацполиция)

Из-за российского удара по Доброполью Донецкой области погибли 11 человек, 50 ранены. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Работы в городе продолжались в течение всего дня 8 марта. Этот комбинированный удар был одним из самых жестоких и специально просчитанных, чтобы нанести максимальный ущерб, подчеркнул глава государства.

Российские ракеты и дрон-камикадзе типа Shahed попали по центральной части города – под ударом оказались девять жилых домов, а также торговый центр и магазины.

Погибли 11 человек, в том числе работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям: повторный удар произошел, когда начали работать спасатели.

Ранения получили 50 человек, в том числе семеро детей, младшая – десятилетняя девочка.

"Были сегодня другие обстрелы Донецкой и Харьковской областей, наших южных регионов. В Херсоне вновь удар FPV-дронов по гражданским. Россия буквально ежедневно доказывает своей жестокостью, что для них там, в Москве, ничего не изменилось. Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет вести эту войну", – подчеркнул Зеленский.

По предварительным данным Национальной полиции, россияне атаковали Доброполье комбинированно ракетой "Искандер-М", реактивной системой залпового огня "Торнадо-С" и БпЛА "Герань-2" (российское наименование "шахедов").