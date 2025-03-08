Росіяни спеціально прорахували удар по Добропіллю, щоб завдати максимальної шкоди – Зеленський

Наслідки російського удару по Добропіллю (Фото: Нацполіція)

Через російський удар по Добропіллю Донецької області загинули 11 людей, 50 поранено. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Роботи у місті тривали впродовж усього 8 березня. Цей комбінований удар був одним із найбільш жорстоких і спеціально прорахованих, щоб завдати максимальної шкоди, наголосив голова держави.

Російські ракети та дрон-камікадзе типу Shahed поцілили по центральній частині міста – під ударом опинилися дев'ять житлових будинків, а також торговельний центр і магазини.

Загинуло 11 людей, серед них працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій: повторний удар відбувся, коли почали працювати рятувальники.

Поранення отримали 50 осіб, зокрема семеро дітей, наймолодша – десятирічна дівчинка.

"Були сьогодні інші обстріли Донеччини, також Харківщини, наших південних регіонів. У Херсоні знов удар FPV-дронів по цивільних. Росія буквально щоденно доводить своєю жорстокістю, що для них там, у Москві, нічого не змінилось. Вони думають не про те, як закінчити війну, а про те, як встигнути знищити й захопити більше, поки світ їм дозволяє цю війну вести", – наголосив Зеленський.

За попередніми даними Національної поліції, росіяни атакували Добропілля комбіновано ракетою "Іскандер-М", реактивною системою залпового вогню "Торнадо-С" та БпЛА "Герань-2" (російське найменування "шахедів").