Росіяни вдарили по Костянтинівці та Покровську – є загиблий та поранені

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Росіяни завдали ударів по Покровську та Костянтинівці Донецької області – загинула людина, 10 осіб постраждали. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.

У Покровську окупанти вбили чоловіка 1977 року народження та поранили двох людей. Пошкоджено будинок.

Вранці загарбники поранили у Костянтинівці п'ятьох людей, а згодом ще трьох. Пошкоджено вісім приватних будинків, п'ять багатоповерхівок, крамницю, дві лінії електропередач і два газогони.

Голова ОВА закликав людей своєчасно евакуюватися.

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Фото: Telegram Вадима Філашкіна

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate