Росіяни вдарили по Костянтинівці та Покровську – є загиблий та поранені
Росіяни завдали ударів по Покровську та Костянтинівці Донецької області – загинула людина, 10 осіб постраждали. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.
У Покровську окупанти вбили чоловіка 1977 року народження та поранили двох людей. Пошкоджено будинок.
Вранці загарбники поранили у Костянтинівці п'ятьох людей, а згодом ще трьох. Пошкоджено вісім приватних будинків, п'ять багатоповерхівок, крамницю, дві лінії електропередач і два газогони.
Голова ОВА закликав людей своєчасно евакуюватися.
- У ніч проти 8 березня росіяни атакували Україну ракетами та 145 безпілотниками, Сили протиповітряної оборони збили 80 повітряних цілей.
У Добропіллі Донецької області через комбіновану атаку РФ загинули 11 людей. Ще понад 40 отримали поранення.
В Одесі унаслідок дронової атаки зайнялися пожежі. Обійшлося без постраждалих.