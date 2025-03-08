Атаки по Україні показують, що Путін не зацікавлений у мирі – Каллас
Атаками по Україні російський диктатор Володимир Путін показує, що він не зацікавлений у мирі, заявила голова євродипломатії Кая Каллас.
"Російські ракети продовжують безупинно падати на Україну, несучи все більше смертей і руйнувань. Путін знову показує, що він не зацікавлений у мирі", – написала вона.
За її словами, партнери повинні посилити військову підтримку – в іншому випадку "ще більше українських мирних мешканців заплатять найвищу ціну (загинуть. – Ред.)".
Напередодні, 7 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що вірить диктатору Володимиру Путіну щодо його бажання встановити мир, але визнав, що зараз РФ бомбить Україну.
Після російських ударів 8 березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що "так буває, коли хтось умиротворює варварів". Водночас він не уточнив, кого саме має на увазі.
- У ніч проти 8 березня росіяни атакували Україну ракетами та 145 безпілотниками, Сили протиповітряної оборони збили 80 повітряних цілей.
У Добропіллі Донецької області через комбіновану атаку РФ загинули 11 людей. Ще понад 40 отримали поранення.
В Одесі унаслідок дронової атаки зайнялися пожежі. Обійшлося без постраждалих.