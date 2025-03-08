Россияне ударили по Константиновке и Покровску – есть погибшие и раненые

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Россияне нанесли удары по Покровску и Константиновке Донецкой области – погиб человек, 10 человек пострадали. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

В Покровске оккупанты убили мужчину 1977 года рождения и ранили двух человек. Поврежден дом.

Утром захватчики ранили в Константиновке пятерых человек, а впоследствии еще троих. Повреждены восемь частных домов, пять многоэтажек, магазин, две линии электропередач и два газопровода.

Глава ОВА призвал людей своевременно эвакуироваться.

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Фото: Telegram Вадима Филашкина

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate