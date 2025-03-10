Россия атаковала Украину более 170 дронами, есть последствия в трех областях – фото

Ни в одной из областей не зафиксирована информация о пострадавших жителях

Повреждение из-за атаки дронов (Фото: Полтавская ОВА)

В ночь на 10 марта Россия атаковала Украину 176 дронами разных типов. Противовоздушная оборона сбила 130 БпЛА, однако в трех регионах есть последствия вражеской атаки, сообщили в Воздушных силах Украины.

Оккупанта атаковали "шахедами" и дронами-имитаторами с направлений российских городов Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 130 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Еще 42 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий, отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Киевская и Полтавская области.

По данным главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, в результате вражеской атаки пострадавших среди населения нет и попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Однако в Обуховском районе повреждена крыша частного дома и загорелся травяной настил. Пожар ликвидирован. В Бучанском районе повреждена крыша частного дома, а в Фастовском районе ликвидировано возгорание травяного настила.

В Харьковской области вечером 9 марта в Изюмском районе два "шахеда" попали и повредили здание убойного цеха птицекомплекса и холодильные установки. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Купянском районе в результате попадания двух "шахедов" на территории агропредприятия возник пожар. Повреждены ангар, шесть тракторов, фура и горели конструктивные элементы ангара. Пострадавших нет.

В Полтавской области сбитый дрон повредил три жилых дома, хозяйственное сооружение, легковой автомобиль и сельскохозяйственную технику. Также повреждена бытовая линия электропередач, устанавливается количество отключенных абонентов. Никто из жителей области не пострадал, сообщили в ОВА.

Фото: Полтавская ОВА

Фото: Полтавская ОВА

Фото: Полтавская ОВА

8 марта ночью россияне атаковали ракетами и 145 БпЛА. Силы противовоздушной обороны сбили 80 воздушных целей.

В тот же день оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области.

9 марта стало известно, что погиб еще один человек в результате российского удара по гостинице в Кривом Роге.