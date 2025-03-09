В результате российского удара по отелю в Кривом Роге погиб еще один человек
В больнице скончался мужчина, пострадавший в результате российского ракетного удара по отелю в Кривом Роге 5 марта. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, шестой жертвой российской атаки стал 53-летний мужчина.
"Несколько дней врачи боролись за его жизнь. Но травмы оказались слишком тяжелыми. Соболезнования семьям", – написал Лысак.
На следующий день после удара президент Владимир Зеленский сообщал, что в общей сложности более 30 человек были ранены, всем оказана необходимая помощь. Повреждены ударом многие гражданские объекты вокруг отеля.
- Вечером 5 марта россияне ударили баллистической ракетой по гостинице в Кривом Роге. По состоянию на ночь было известно о двух погибших и 28 раненых.
- Утром число погибших из-за российского удара увеличилось до четырех.