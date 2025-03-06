Удар по отелю в Кривом Роге. Перед атакой туда заселились волонтеры из США и Британии
Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В гостиницу в Кривом Роге, по которой россияне 5 марта нанесли удар баллистической ракетой, перед атакой заселились иностранные волонтеры. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что всю ночь продолжалась спасательная операция в Кривом Роге на месте российского ракетного удара.

"Баллистика по обычной гостинице. Буквально перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США, Британии. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров. Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом", — написал Зеленский.

Президент добавил, что в общей сложности более 30 человек были ранены, всем оказана необходимая помощь. Повреждены ударом многие гражданские объекты вокруг отеля. Спасатели до сих пор работают на месте ракетной атаки.

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