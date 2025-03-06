Удар по готелю в Кривому Розі. Перед атакою туди заселилися волонтери зі США та Британії
Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

В готель у Кривому Розі, по якому росіяни 5 березня завдали удару балістичною ракетою, перед атакою заселилися іноземні волонтери. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що всю ніч тривала рятувальна операція в Кривому Розі на місці російського ракетного удару.

"Балістика по звичайному готелю. Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, США, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом", – написав Зеленський.

Президент додав, що загалом понад 30 людей були поранені, усім надано необхідну допомогу. Пошкоджено ударом багато цивільних об’єктів навколо готелю. Рятувальники досі працюють на місці ракетної атаки.

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