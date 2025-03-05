Росіяни атакували готель у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди – фото

Росіяни атакували готель у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди – фотодоповнено
Увечері в середу, 5 березня, росіяни завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, унаслідок ракетної атаки сталася пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура.
"Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформацію щодо наслідків уточнюємо", – написав Лисак.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що зафіксовано пряме влучення в об'єкт цивільної інфраструктури.
"Перші поранені вже у лікарні в операційній, важкі. Під завалами можуть бути люди. Можливі повторні виходи", – написав він.
Згодом Лисак заявив, що відомо про двох постраждалих у Кривому Розі. Це 43-річний чоловік та 49-річна жінка. Обоє у важкому стані.
О 22:47 голова ОВА повідомив про одного загиблого. Це 53-річний чоловік.
Водночас кількість постраждалих збільшилася до трьох. Всі ушпиталені. Двоє – "важкі". Одна жінка в стані середньої тяжкості.
О 21:58 Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. А за хвилини військові попередили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.
ДОПОВНЕНО О 23:22. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що під атаку потрапив п'ятиповерховий готель. Врятовано 14 людей. Зруйновано сходову клітку, під завалами можуть бути люди.
Станом на 23:20 відомо про двох загиблих. Ще сім людей отримали поранення. Триває рятувальна операція, людей евакуюють із третього та четвертого поверхів.
ДОПОВНЕНО О 23:45. Лисак уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до 11 людей. Всі вони ушпиталені. Шестеро людей – у важкому стані.
ДОПОВНЕНО О 23:57. Глава ОВА заявив, що кількість постраждалих у Кривому Розі постійно збільшується. На 23:55 їх вже 14. Половина у важкому стані, решта – середньої тяжкості.
- 22 лютого 2025 року Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Станом на ранок 23 лютого було відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.
- Через російську атаку було зруйновано храм, він не підлягає відновленню.