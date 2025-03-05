Росіяни атакували готель у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди – фото

Через російську атаку виникла пожежа, заявили в ОВА

Наслідки атаки (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Увечері в середу, 5 березня, росіяни завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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За його словами, унаслідок ракетної атаки сталася пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

"Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформацію щодо наслідків уточнюємо", – написав Лисак.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що зафіксовано пряме влучення в об'єкт цивільної інфраструктури.

"Перші поранені вже у лікарні в операційній, важкі. Під завалами можуть бути люди. Можливі повторні виходи", – написав він.

Згодом Лисак заявив, що відомо про двох постраждалих у Кривому Розі. Це 43-річний чоловік та 49-річна жінка. Обоє у важкому стані.

О 22:47 голова ОВА повідомив про одного загиблого. Це 53-річний чоловік.

Водночас кількість постраждалих збільшилася до трьох. Всі ушпиталені. Двоє – "важкі". Одна жінка в стані середньої тяжкості.

О 21:58 Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. А за хвилини військові попередили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

ДОПОВНЕНО О 23:22. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що під атаку потрапив п'ятиповерховий готель. Врятовано 14 людей. Зруйновано сходову клітку, під завалами можуть бути люди.

Станом на 23:20 відомо про двох загиблих. Ще сім людей отримали поранення. Триває рятувальна операція, людей евакуюють із третього та четвертого поверхів.

ДОПОВНЕНО О 23:45. Лисак уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до 11 людей. Всі вони ушпиталені. Шестеро людей – у важкому стані.

ДОПОВНЕНО О 23:57. Глава ОВА заявив, що кількість постраждалих у Кривому Розі постійно збільшується. На 23:55 їх вже 14. Половина у важкому стані, решта – середньої тяжкості.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС