Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Кривом Роге: под завалами могут быть люди

Последствия атаки (Фото: Днепропетровская ОВА)

Вечером в среду, 5 марта, россияне нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате ракетной атаки произошел пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.

"Вероятно, под завалами могут быть люди. Информацию о последствиях уточняем", — написал Лысак.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что зафиксировано прямое попадание в объект гражданской инфраструктуры.

"Первые ранены уже в больнице в операционной, тяжелые. Под завалами могут находиться люди. Возможны повторные выходы", – написал он.

Впоследствии Лысак заявил, что известно о двух пострадавших в Кривом Роге. Это 43-летний мужчина и 49-летняя женщина. Оба в тяжелом состоянии.

В 22:47 глава ОВА сообщил об одном погибшем. Это 53-летний мужчина.

В то же время количество пострадавших увеличилось до трех. Все госпитализированы. Двое – "тяжелые". Одна женщина находится в состоянии средней тяжести.

22 февраля 2025 года Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. По состоянию на утро 23 февраля было известно об одном погибшем и пятерых раненых.

Из-за российской атаки был разрушен храм, он не подлежит восстановлению.

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