Удар балістикою по криворізькому готелю: вже троє загиблих і 31 постраждалий – фото
У Кривому Розі вже до трьох зросла кількість загиблих внаслідок російського удару балістичною ракетою по готелю. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Так, уже троє людей загинули у Кривому Розі – двоє чоловіків і жінка.
Відомо вже про 31 постраждалого (станом на ніч було 28). Серед них одна дитина. Більшість поранених госпіталізовані. 14 – у важкому стані.
Окрім готелю, понівечені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів.
Рятувальники продовжують розбирати завали.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що постраждала дитина – 13-річна дівчинка. Серед 31 пораненого наразі у лікарнях перебувають 28 осіб, з них троє у вкрай важкому стані, 11 – у важкому.
- 22 лютого 2025 року Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Станом на ранок 23 лютого було відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.
- Через російську атаку було зруйновано храм, він не підлягає відновленню.