Удар балістикою по криворізькому готелю: вже троє загиблих і 31 постраждалий – фото

Майже половина поранених у важкому стані, триває розбір завалів

Фото: Сергій Лисак / Telegram

У Кривому Розі вже до трьох зросла кількість загиблих внаслідок російського удару балістичною ракетою по готелю. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Так, уже троє людей загинули у Кривому Розі – двоє чоловіків і жінка.

Відомо вже про 31 постраждалого (станом на ніч було 28). Серед них одна дитина. Більшість поранених госпіталізовані. 14 – у важкому стані.

Окрім готелю, понівечені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що постраждала дитина – 13-річна дівчинка. Серед 31 пораненого наразі у лікарнях перебувають 28 осіб, з них троє у вкрай важкому стані, 11 – у важкому.

Фото: Сергій Лисак / Telegram

Фото: Сергій Лисак / Telegram

Фото: Сергій Лисак / Telegram

Фото: Сергій Лисак / Telegram

Фото: Сергій Лисак / Telegram