Унаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі загинув ще один чоловік
У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі 5 березня. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, шостою жертвою російської атаки став 53-річний чоловік.
"Кілька днів лікарі боролися за його життя. Але травми виявилися надто важкими. Співчуття родинам", – написав Лисак.
Наступного дня після удару президент Володимир Зеленський повідомляв, що загалом понад 30 людей були поранені, всім надано необхідну допомогу. Пошкоджено ударом багато цивільних об’єктів навколо готелю.
- Увечері 5 березня росіяни вдарили балістичною ракетою по готелю в Кривому Розі. Станом на ніч було відомо про двох загиблих і 28 поранених.
- Уранці кількість загиблих через російський удар збільшилася до чотирьох.