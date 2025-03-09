Унаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі загинув ще один чоловік

53-річний чоловік став шостою жертвою російського удару по Кривому Рогу 5 березня

Наслідки удару РФ по готелю у Кривому Розі (Фото: ДСНС)

У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі 5 березня. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, шостою жертвою російської атаки став 53-річний чоловік.

"Кілька днів лікарі боролися за його життя. Але травми виявилися надто важкими. Співчуття родинам", – написав Лисак.

Наступного дня після удару президент Володимир Зеленський повідомляв, що загалом понад 30 людей були поранені, всім надано необхідну допомогу. Пошкоджено ударом багато цивільних об’єктів навколо готелю.