Унаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі загинув ще один чоловік
Наслідки удару РФ по готелю у Кривому Розі (Фото: ДСНС)

У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок російського ракетного удару по готелю у Кривому Розі 5 березня. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, шостою жертвою російської атаки став 53-річний чоловік.

"Кілька днів лікарі боролися за його життя. Але травми виявилися надто важкими. Співчуття родинам", – написав Лисак.

Наступного дня після удару президент Володимир Зеленський повідомляв, що загалом понад 30 людей були поранені, всім надано необхідну допомогу. Пошкоджено ударом багато цивільних об’єктів навколо готелю.

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