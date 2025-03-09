Росія знову атакувала Україну понад сотнею дронів: постраждали п'ять областей та місто

Полювання на "шахеди" (Фото: Володимир Зеленський)

У ніч проти 9 березня російські окупаційні війська атакували Україну 119 ударними безпілотниками, українській протиповітряній обороні вдалося збити 73 дрони. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, росіяни атакували понад сотнею дронів з Орла, Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з Чауди (Крим).

Станом на 09:00 підтверджено збиття 73 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.