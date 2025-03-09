Росія знову атакувала Україну понад сотнею дронів: постраждали п'ять областей та місто
У ніч проти 9 березня російські окупаційні війська атакували Україну 119 ударними безпілотниками, українській протиповітряній обороні вдалося збити 73 дрони. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.
За даними військових, росіяни атакували понад сотнею дронів з Орла, Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з Чауди (Крим).
Станом на 09:00 підтверджено збиття 73 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Унаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.
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