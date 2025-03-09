На спиртзаводі, комбінаті та НПЗ. У низці областей Росії лунали вибухи – відео

У ніч проти 9 березня невідомі безпілотники атакували Росію. Вибухи лунали у щонайменше чотирьох областях

НПЗ (Ілюстративне фото: ресурс пропагандистів РФ)

Російська воєнна пропаганда та Міноборони країни-агресора заявили про масовану дронову атаку на низку областей. Зокрема, удари могли прийтися по заводу, комбінату і нафтопереробному заводу.

Увечері 8 березня губернатор Липецької області Ігор Артамонов повідомив про оголошення повітряної тривоги в регіоні та загрозу атаки БпЛА для Липецька і навколишніх районів.

Згодом місцеві ресурси повідомляли про вибухи, місцеві жителі чули щонайменше сім вибухів. Росіяни повідомляли, що ціллю атаки дронів міг бути Новолипецький металургійний комбінат. У мережі з'явилися кадри вибухів у районі підприємства та в Липецьку. Також повідомлялося, що після вибухів на комбінаті спалахнула пожежа.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що цей комбінат відіграє важливу роль у Росії в забезпеченні промислового комплексу, зокрема й оборонного сектору.

Також вибухи лунали в Рязанській області, місцеві ресурси повідомляли про роботу ППО. Губернатор Петро Малков заявив, що над Рязанню було знищено безпілотник, пошкоджень інфраструктури, за його словами, немає. Водночас у мережі повідомляли про вибухи в районі Рязанського нафтопереробного заводу.

Міноборони РФ стверджує, що над Курською областю було збито один безпілотник.

У Воронезькій області під атаку дронів міг потрапити спиртзавод у місті Бутурлинівка, про що повідомляють непідтверджені джерела. Пропагандисти РФ також писали про щонайменше шість вибухів у районі Воронежа.

3 березня 2025 року в російській Уфі за понад 1300 кілометрів від України спалахнув нафтопереробний завод.

У ніч проти 4 березня Росія знову опинилася під атакою безпілотників, зокрема, у Сизрані Самарської області завдано удару по промисловому підприємству.