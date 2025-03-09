Россия снова атаковала Украину более сотней дронов: пострадали пять областей и город
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска атаковали Украину 119 ударными беспилотниками, украинской противовоздушной обороне удалось сбить 73 дрона. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
По данным военных, россияне атаковали более сотни дронов из Орла, Миллерова, Курска, Брянская, Приморско-Ахтарская (РФ) и Чауды (Крым).
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 73 "шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.
37 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.
В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Сумская области и Запорожье
- В ночь на 8 марта россияне атаковали Украину ракетами и 145 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 80 воздушных целей. В Одессе в результате дроновой атаки загорелись пожары. Обошлось без пострадавших.
- Из-за удара оккупантов по Доброполью Донецкой области погибли 11 человек, 50 ранены. Этот комбинированный удар был одним из самых жестоких и специально просчитанных, чтобы нанести максимальный ущерб, отметил президент Зеленский.
- Россияне нанесли удары по Покровску и Константиновке Донецкой области – погиб человек, 10 человек пострадали.
- Вечером 8 марта российские оккупанты атаковали Запорожье и область – под ударом оказалась критическая инфраструктура.