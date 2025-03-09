Россия снова атаковала Украину более сотней дронов: пострадали пять областей и город

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Сумская области и Запорожье

Охота на шахеды (Фото: Владимир Зеленский)

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска атаковали Украину 119 ударными беспилотниками, украинской противовоздушной обороне удалось сбить 73 дрона. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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По данным военных, россияне атаковали более сотни дронов из Орла, Миллерова, Курска, Брянская, Приморско-Ахтарская (РФ) и Чауды (Крым).

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 73 "шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

37 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Сумская области и Запорожье