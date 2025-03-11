Украина сбила баллистическую ракету и почти 80 "шахедов": есть последствия в пяти областях

В результате российской атаки в ночь на 11 марта пострадали Донецкая, Одесская, Харьковская, Сумская и Киевская области

Охота на ''шахеды'' (Фото: Сухопутные войска)

В ночь на 11 марта российские оккупационные войска атаковали Украину 126 ударными беспилотниками и баллистической ракетой. Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 79 дронов и ракету, сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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По данным военных, Россия атаковала баллистической ракетой "Искандер-М" из района Таганрога, 126 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами по разным направлениям: Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

"Искандер-М" и 79 "шахедов" были сбиты в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

35 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

В результате российской атаки пострадали Донецкая, Одесская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

В ночь на 8 марта россияне атаковали Украину ракетами и 145 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 80 воздушных целей. В Одессе в результате дроновой атаки загорелись пожары. Обошлось без пострадавших.

Из-за удара оккупантов по Доброполью Донецкой области погибли 11 человек, 50 ранены. Этот комбинированный удар был одним из самых жестоких и специально просчитанных, чтобы нанести максимальный ущерб, отметил президент Зеленский.

В ночь на 10 марта Россия атаковала Украину 176 дронами разных типов. Противовоздушная оборона сбила 130 БпЛА, в трех регионах есть последствия вражеской атаки.