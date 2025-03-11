Россию атаковало рекордное количество беспилотников

Москва (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 11 марта Россия снова была под атакой беспилотников. Министерство обороны России признало 337 якобы сбитых или перехваченных дронов – это наибольшее количество за все время полномасштабной войны.

Военное ведомство РФ утверждает, что в течение ночи было "перехвачено и уничтожено" 337 беспилотников: 91 – над Московской областью, 126 – над Курской, 38 – над Брянской, 25 – над Белгородской, 22 – над Рязанской, 10 – над Калужской, восемь – над Липецкой, восемь – над Орловской, шесть – над Воронежской и три – над Нижегородской.

В частности, под атакой были Москва и область. В соцсетях публикуют видео атаки.

Для сравнения, в ночь на 10 марта Минобороны РФ отчитывалось о девяти якобы сбитых или перехваченных БпЛА, в ночь на 9 марта – о 88, на 8-е – о 31, вечером 7 марта – о 43, в ночь на 7 марта – о 39.

В последнее время Россию регулярно атакуют БпЛА. В ночь на 8 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области, которое является одним из крупнейших в России.

В ночь на 10 марта в Самарской области РФ был атакован Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

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