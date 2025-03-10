В РФ жаловались на дроновый удар по заводу в Брянской области. Появились спутниковые фото

Был поражен завод "Консервсушпрод", где могли производить сухпайки для российской армии

Въезд на завод "Консервсушпрод" (Скриншот: Google Maps)

Российская служба Радио Свобода выяснила, что вечером 7 марта Брянскую область страны-агрессора атаковали дроны. По данным журналистов, которые проанализировали спутниковые снимки, попадание пришлось по заводу в Стародубе, где могли производить сухпайки для российской оккупационной армии.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

На снимке за 9 марта видна поврежденная крыша одного из зданий на территории завода "Консервсушпрод". Он находится в 35 километрах от линии фронта. Завод уже был дважды атакован в 2023 году – весной и летом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронов на регион в 20:08 7 марта. В 22:01 он написал об атаке на Стародуб.

Богомаз обвинил в ней Украину и заявил, что якобы ВСУ нанесли по Стародубу удары шестью "реактивными" дронами. В результате, по его словам, вспыхнуло производственное помещение на одном из перерабатывающих предприятий.

В 22:18 министерство обороны РФ опубликовало сообщение, где утверждало про сбитие над Брянской областью девяти украинских беспилотников. В 06:22 8 марта вражеское ведомство написало о сбитии еще трех дронов над регионом.

На российских пропагандистских ресурсах в Telegram также публиковались видео из Стародуба вечером, когда произошла атака.

Украина об этой атаке и ее последствиях не сообщала. LIGA.net обратилась за комментариями в Службу безопасности Украины и Главное управление разведки.