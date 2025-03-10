В России нанесены удары по Новокуйбышевскому нефтезаводу – видео

Год назад украинские беспилотники уже прилетали по этому НПЗ

Новокуйбишевский НПЗ (Фото: GoogleMaps, Alexander Fomichenko)

В ночь на 10 марта в Самарской области РФ был атакован Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что мощность этого завода достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из 10 крупнейших в России.

Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, критически важные для транспорта и военной техники.

Для армии РФ этот НПЗ имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает стабильные поставки горючего для военных операций.

Минобороны РФ традиционно пишет лишь о якобы сбитых и перехваченных беспилотниках, в общей сложности насчитало девять: три – над территорией Самарской области, по два – над Воронежской и Орловской, по одному – над Белгородской и Курской.

Новокуйбышевский НПЗ уже был под атакой украинских БпЛА год назад – в ночь на 16-е и 23 марта 2024 года.