В России нанесены удары по Новокуйбышевскому нефтезаводу – видео
В ночь на 10 марта в Самарской области РФ был атакован Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Он подчеркнул, что мощность этого завода достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из 10 крупнейших в России.
Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут, критически важные для транспорта и военной техники.
Для армии РФ этот НПЗ имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает стабильные поставки горючего для военных операций.
Минобороны РФ традиционно пишет лишь о якобы сбитых и перехваченных беспилотниках, в общей сложности насчитало девять: три – над территорией Самарской области, по два – над Воронежской и Орловской, по одному – над Белгородской и Курской.
Новокуйбышевский НПЗ уже был под атакой украинских БпЛА год назад – в ночь на 16-е и 23 марта 2024 года.
- 3 марта 2025 года в российской Уфе в более чем 1300 километрах от Украины вспыхнул нефтеперерабатывающий завод.
- В ночь на 4 марта Россия вновь оказалась под атакой беспилотников, в частности, в Сызрани Самарской области нанесен удар по промышленному предприятию.
- В ночь на 8 марта БпЛА атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ленинградской области, которое является одним из крупнейших в России.