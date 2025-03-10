У Росії завдано ударів по Новокуйбишевському нафтозаводу – відео

Рік тому українські безпілотники вже прилітали по цьому НПЗ

Новокуйбишевський НПЗ (Фото: GoogleMaps, Alexander Fomichenko)

У ніч проти 10 березня у Самарській області РФ було атаковано Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він наголосив, що потужність цього заводу сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із 10 найбільших у Росії.

Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включно з бензином, дизельним пальним та мазутом, які критично важливі для транспорту і військової техніки.

Для армії РФ цей НПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує стабільні постачання пального для військових операцій.

Міноборони РФ традиційно пише лише про нібито збиті та перехоплені безпілотники, загалом нарахувало дев'ять: три – над територією Самарської області, по два – над Воронезькою та Орловською, по одному – над Бєлгородською та Курською.

Новокуйбишевський НПЗ вже був під атакою українських БпЛА рік тому – в ніч проти 16-го і 23 березня 2024 року.