Росіяни скаржилися на дроновий удар по заводу у Брянській області. З'явилися супутникові фото

Був уражений завод "Консервсушпрод", де могли виробляти сухпайки для російської армії

В'їзд на завод "Консервсушпрод" (Скришот: Google Maps)

Російська служба Радіо Свобода з'ясувала, що ввечері 7 березня Брянську область країни-агресора атакували дрони. За даними журналістів, які проаналізували супутникові знімки, влучання прийшлося по заводу у Стародубі, де могли виготовляти сухпайки для російської окупаційної армії.

На знімку за 9 березня видно пошкоджений дах однієї з будівель на території заводу "Консервсушпрод". Він розташований за 35 кілометрів від лінії фронту. Завод вже був двічі атакований у 2023 році – навесні та влітку.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про атаку дронів на регіон о 20:08 7 березня. О 22:01 він написав про атаку на Стародуб.

Богомаз звинуватив у ній Україну і заявив, що нібито ЗСУ завдали по Стародубу ударів шести "реактивними" дронами. Внаслідок цього, за його словами, спалахнуло виробниче приміщення на одному з переробних підприємств.

О 22:18 міністерство оборони РФ опублікувало повідомлення, де стверджувало про збиття над Брянською областю дев'яти українських безпілотників. О 06:22 8 березня вороже відомство написало про збиття ще трьох дронів над регіоном.

На російських пропагандистських ресурсах в Telegram також публікували відео зі Стародуба ввечері, коли відбулась атака.

Україна про цю атаку та її наслідки не повідомляла. LIGA.net звернулась за коментарями до Служби безпеки України та Головного управління розвідки.