На $2, вложенных в дальнобойность, приходится уже почти $10 российских убытков – Зеленский

Президент рассказал о выгоде от "дипстрайков" по РФ

Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский рассказал о положительной динамике в соотношении затрат на дальнобойные средства поражения и ущерба, нанесенного России украинскими ударами. Об этом он сказал в вечернем видеообращении 20 февраля после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Доклады были по дипстрайкам по российским военным объектам и по инфраструктуре России, обслуживающей войну. На каждые вложенные $2 в нашу дальнобойность мы получаем уже почти $10 российских убытков", – сказал президент.

Он назвал это "нужной динамикой", ведь Россия должна ощущать цену войны, чтобы действительно хотеть мира.

Отдельно "существенные вещи" докладывал руководитель Службы внешней разведки, сказал Зеленский, не вдаваясь в детали.

Также были доклады военных об украинских позициях на фронте, ситуации со снабжением – контрактами, пакетами оружия.

"Работа продолжается, я благодарю каждого из наших партнеров, которые понимают, что нужны сильные позиции – и на фронте, чтобы защищать людей, и в дипломатии – имеют значение и сила, и правда", – сказал он.