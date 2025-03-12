Россия запускала беспилотники по Днепру, Харькову и Сумам: есть разрушения – фото
Россия вечером 11 марта и в ночь на 12 марта запускала беспилотники по Украине. Последствия фиксировались в Днепре, Харькове и Сумах. Об этом сообщили начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, мэр Харькова Игорь Терехов и Сумской городской совет.
В Днепре атака вражеских беспилотников повлекла за собой разрушение инфраструктуры, вспыхнул соответствующий объект. Также были повреждены два дома.
В 23:46 стало известно, что атака вызвала несколько пожаров. Один из них произошел в гараже, где загорелась легковушка.
Также горели инфраструктурные объекты, частично разрушен двухэтажный дом.
В 00:02 Лысак уточнил, что повреждено около 10 частных домов и два учебных заведения – в детсаду и школе побило окна.
В 00:58 Терехов сообщил об ударе "шахеда" по Шевченковскому району Харькова. В 01:13 он написал о попадании между домами.
В результате повреждено несколько домов и пострадал человек – он получил острую реакцию на стресс.
В Сумах российский беспилотник попал в складские помещения. Из-за этого возник пожар.
- В ночь на 9 марта Россия атаковала Украину более сотней дронов. В результате пострадали пять областей и город.
- В ночь на 10 марта россияне запустили по Украине более 170 дронов. Из-за этого были последствия в трех областях.
- В ночь на 11 марта Украина сбила баллистическую ракету и почти 80 дронов, которые запустил враг.