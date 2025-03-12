Россия запускала беспилотники по Днепру, Харькову и Сумам: есть разрушения – фото

В результате атак пострадали инфраструктурные объекты, дома и склады

Последствия атаки БпЛА на Днепр 11 марта (Фото: Сергей Лысак)

Россия вечером 11 марта и в ночь на 12 марта запускала беспилотники по Украине. Последствия фиксировались в Днепре, Харькове и Сумах. Об этом сообщили начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, мэр Харькова Игорь Терехов и Сумской городской совет.

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В Днепре атака вражеских беспилотников повлекла за собой разрушение инфраструктуры, вспыхнул соответствующий объект. Также были повреждены два дома.

В 23:46 стало известно, что атака вызвала несколько пожаров. Один из них произошел в гараже, где загорелась легковушка.

Также горели инфраструктурные объекты, частично разрушен двухэтажный дом.

Последствия атаки БпЛА на Днепр 11 марта (Фото: Сергей Лысак)

В 00:02 Лысак уточнил, что повреждено около 10 частных домов и два учебных заведения – в детсаду и школе побило окна.





В 00:58 Терехов сообщил об ударе "шахеда" по Шевченковскому району Харькова. В 01:13 он написал о попадании между домами.

В результате повреждено несколько домов и пострадал человек – он получил острую реакцию на стресс.

В Сумах российский беспилотник попал в складские помещения. Из-за этого возник пожар.

Последствия атаки БпЛА на Сумы в ночь на 12 марта