Росія влаштувала подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг: є загибла

Станом на 09:15 відомо про одну загиблу та дев'ятьох постраждалих

Наслідки ракетної атаки у Кривому Розі

Зранку 12 березня Росія здійснила подвійну ракетну атаку на Кривій Ріг. В результаті загинула одна жінка. Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Удару завдано близько 7:00. За словами Вілкула, ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. На місці виникла пожежа.

Внаслідок атаки загинула 47-річна жінка, яка випадково опинилася поруч із місцем вибуху.

"На зараз одна загибла жінка. Просто їхала у тролейбусі поруч. Кляті кацапи", – написав Вілкул.

Як повідомив голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко, вже відомо про п’ятьох поранених. У важкому стані госпіталізовано 50-річного чоловіка. Також у лікарні перебуває 42-річна жінка у стані середньої тяжкості. Іншим постраждалим, зокрема 78-річна жінка, отримали медичну допомогу на місці.

Вілкул повідомив, що на місці влучання "дуже багато пошкоджених багатоквартирних будинків, інших цивільних об'єктів та об'єктів бізнесу".

В Кривому Розі розгорнуто штаб для допомоги постраждалим.

ОНОВЛЕНО О 09:15. Відомо вже про дев'ятьох поранених.

"Поранено дев'ять людей. Усі цивільні. Сім поранених госпіталізовано – дві жінки та п'ять чоловіків. З них двоє у важкому стані, один у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя", – написав Вілкул.

ОНОВЛЕНО 09:39. Як повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, після першого удару, під час ліквідації наслідків атаки, Росія повторно вдарила по рятувальниках. Пошкодження отримали дві пожежні машини. Люди не постраждали.