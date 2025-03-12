Росія влаштувала подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг: є загибла

Росія влаштувала подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг: є загиблаоновлено
Зранку 12 березня Росія здійснила подвійну ракетну атаку на Кривій Ріг. В результаті загинула одна жінка. Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Удару завдано близько 7:00. За словами Вілкула, ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. На місці виникла пожежа.
Внаслідок атаки загинула 47-річна жінка, яка випадково опинилася поруч із місцем вибуху.
"На зараз одна загибла жінка. Просто їхала у тролейбусі поруч. Кляті кацапи", – написав Вілкул.
Як повідомив голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко, вже відомо про п’ятьох поранених. У важкому стані госпіталізовано 50-річного чоловіка. Також у лікарні перебуває 42-річна жінка у стані середньої тяжкості. Іншим постраждалим, зокрема 78-річна жінка, отримали медичну допомогу на місці.
Вілкул повідомив, що на місці влучання "дуже багато пошкоджених багатоквартирних будинків, інших цивільних об'єктів та об'єктів бізнесу".
В Кривому Розі розгорнуто штаб для допомоги постраждалим.
ОНОВЛЕНО О 09:15. Відомо вже про дев'ятьох поранених.
"Поранено дев'ять людей. Усі цивільні. Сім поранених госпіталізовано – дві жінки та п'ять чоловіків. З них двоє у важкому стані, один у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя", – написав Вілкул.
ОНОВЛЕНО 09:39. Як повідомили в Держслужбі України з надзвичайних ситуацій, після першого удару, під час ліквідації наслідків атаки, Росія повторно вдарила по рятувальниках. Пошкодження отримали дві пожежні машини. Люди не постраждали.
22 лютого 2025 року Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Станом на ранок 23 лютого було відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених.
6 березня Росія вдарила балістичною ракетою по готелю у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки чотири людини загинули. 32 мирні мешканці постраждали, серед них 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець.