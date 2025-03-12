Россия устроила двойную ракетную атаку на Кривой Рог: есть погибшая

Иллюстративное фото (Фото: Энциклопедия современной Украины)

Утром 12 марта Россия совершила двойную ракетную атаку на Кривой Рог. В результате погибла одна женщина, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Удар произошел около 7:00. По словам Вилкула, ракета попала в объект гражданской инфраструктуры. На месте возник пожар.

В результате атаки погибла 47-летняя женщина, случайно оказавшаяся рядом с местом взрыва.

"На данный момент одна погибшая женщина. Просто ехала в троллейбусе рядом. Проклятые кацапы", – написал Вилкул.

Как сообщил председатель Криворожской райгосадминистрации Евгений Ситниченко, уже известно о пяти раненых. В тяжелом состоянии госпитализирован 50-летний мужчина. Также в больнице находится 42-летняя женщина в состоянии средней тяжести. Другим пострадавшим, в том числе 78-летней женщине, оказали медицинскую помощь на месте.

Вилкул сообщил, что на месте попадания "очень много поврежденных многоквартирных домов, других гражданских и бизнес-объектов".

В Кривом Роге развернут штаб для помощи пострадавшим.

ОНОВЛЕНО О 09:15. Известно уже о девяти раненых.

"Ранены девять человек. Все гражданские. Семь раненых госпитализированы – две женщины и пять мужчин. Из них двое в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь", – написал Вилкул.

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