Россия атаковала Украину тремя "Искандерами" и более 130 дронами

В результате вражеской атаки есть разрушения, раненые и погибшие

Удар по Кривому Рогу (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

С вечера 11 марта и в ночь на 12 марта Россия ударила по Украине тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 133 дронами разных типов. В нескольких областях есть разрушения, сообщили в воздушных силах Украины.

Ракеты оккупанты запустили по Одессе и Кривому Рогу из временно оккупированного Крыма. "Шахеды" и дроны-имитаторы враг запускал из направлений российских городов Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и Чауды (Крым).

По состоянию на 09:30 подтверждено избиение 98 вражеских дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

Еще 20 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

В Днепре в результате вечернего удара 11 марта разрушена инфраструктура. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что также повреждены около 10 частных домов, избиты окна в детсаду и школе.

В Кривом Роге из-за вражеской атаки погибла одна женщина 47 лет, еще девять гражданских лиц ранены, сообщил глава города Александр Вилкул. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, много поврежденных многоквартирных домов, других гражданских и бизнес-объектов.

В Киеве и области воздушная тревога ночью раздавалась в течение часа, сообщили в КМВА. На подступах к столице было зафиксировано 12 вражеских БПЛА. 5 из них уничтожены средствами ПВО, остальные – локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

11 марта РФ ударила из артиллерии по Покровскому району. Враг убил двоих детей, эвакуированных в 2024-м.

12 марта сообщалось, что Россия запускала беспилотники по Днепру, Харькову и Сумам, есть разрушения.