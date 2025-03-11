РФ ударила из артиллерии по Покровскому району: убила двоих детей, эвакуированных в 2024-м

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Во вторник, 11 марта, в результате российского обстрела Покровского района Донецкой области погибли двое несовершеннолетних братьев. Об этом сообщила Национальная полиция.

Около 16:20 оккупанты ударили по селу Ровно Мирноградской городской общины. В результате обстрела погибли двое братьев 11 и 13 лет. В момент удара дети, предварительно, находились на улице.

Кроме того, ранения получил 14-летний подросток. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В полиции отметили, что в сентябре 2024 года братья были эвакуированы в Днепр, а старший мальчик, в августе того же года, – в Павлоград Днепропетровской области.

Правоохранители призвали эвакуироваться и не рисковать жизнью детей.

"Это ужасная новость сама по себе, но еще ужаснее – всех троих еще в августе-сентябре прошлого года мы эвакуировали в Днепропетровскую область. Решение вернуться домой, очевидно, дети не принимали сами, но заплатили за это решение самую страшную цену", — прокомментировал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Донецкая область каждый день находится под российскими обстрелами. 7 марта россияне нанесли удар по центру Доброполья.

В результате атаки погибли 11 человек. Еще десятки местных жителей получили ранения.