Россияне атаковали Харьков "шахедами" – семеро пострадавших, в том числе четыре ребенка

У людей диагностирована острая реакция на стресс. Зафиксировано четыре попадания и падение обломков в областном центре

Shahed (Иллюстративное фото: Pacific Press)

Вечером 13 марта россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе типа Shahed – пострадали семь человек, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По данным медиков, семь человек получили острую реакцию на стресс: четыре ребенка, две женщины и мужчина.

В Основьянском районе из-за падения дрона на землю на открытой территории повреждено остекление трех частных домов, обошлось без пожара.

Из-за еще одного попадания в том же районе возник пожар в нежилой постройке.

В Немышлянском районе произошло падение обломков на открытой территории.

В Новобаварском районе беспилотник попал в дерево, обошлось без пострадавших.