Россияне атаковали Харьков "шахедами" – семеро пострадавших, в том числе четыре ребенка
Вечером 13 марта россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе типа Shahed – пострадали семь человек, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
По данным медиков, семь человек получили острую реакцию на стресс: четыре ребенка, две женщины и мужчина.
В Основьянском районе из-за падения дрона на землю на открытой территории повреждено остекление трех частных домов, обошлось без пожара.
Из-за еще одного попадания в том же районе возник пожар в нежилой постройке.
В Немышлянском районе произошло падение обломков на открытой территории.
В Новобаварском районе беспилотник попал в дерево, обошлось без пострадавших.
- В ночь на 12 марта Россия ударила по Украине тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 133 дронами разных типов, в нескольких областях были разрушения.
- В ночь на 13 марта оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой и 117 беспилотниками, последствия есть в семи областях.