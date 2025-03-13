Россияне ночью атаковали ракетой и 117 БпЛА: есть последствия в семи областях

Охота на "шахеды" (Фото: Владимир Зеленский/Facebook)

В ночь на 13 марта оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой и 117 беспилотниками, последствия есть в семи областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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С 19:00 12 марта россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области и 117 "шахедами" и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 74 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

38 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Черниговская, Запорожская и Одесская области.

В Запорожье люди не пострадали. Есть повреждения частного дома и админздания объекта критической инфраструктуры.

В Днепре из-за вражеской атаки пострадали женщины 52, 56 и 82 лет. Также есть разрушение инфраструктуры и домов.

Сумская областная военная администрация сообщила, что в Ахтырской общине три вражеских "шахеда" упали на территорию гаражного кооператива. Предварительно, люди не пострадали. Произошло возгорание около 20 гаражей. Пожар оперативно локализован. Последствия атаки россиян уточняются.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в результате дронового удара в Одесском районе произошло возгорание частного гаража.

В Белгород-Днестровском районе из-за падения обломков БпЛА загорелась сухая трава и здание недействующего медучреждения. Огонь был ликвидирован.

Киевская ОВА сообщила, что в Бориспольском районе в результате вражеской атаки повреждены два частных дома. В зданиях выбиты окна.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в городе Чугуев зафиксировано одно попадание "шахеда" в землю на территории предприятия, в результате обстрела повреждено административное здание, гараж предприятия и пять грузовых автомобилей.