Сикорский привез в Вашингтон сбитый "шахед" иранского производства – видео
Радослав Сикорский (скриншот видео главы МИД Польши)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который сейчас с визитом в Вашингтоне, привез с собой сбитый БпЛА "шахед". Об этом он рассказал на своей странице в Х.

Сикорский прибыл на конференцию консервативных политических действий (CPAC), которая, по его словам, является одним из самых влиятельных политических событий в мире.

"В этом году участники могут увидеть символ гибели тысяч невинных людей, сбитый украинцами и доставленный Польшей: иранский беспилотник Shahed. Вместе мы эффективно противостоим оси зла", – сказал Сикорский и отметил, что польско-американский альянс "неразрывный".

Корреспондент радио RMF FM в США Павел Жуховский отметил, что российский дрон иранского производства увидят американские консервативные политики, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс. Рядом с "шахедом" установили табличку с специальным описанием.

"На прошлой неделе "шахед" ударил по Чернобыльской АЭС, слава Богу, без утечки радиоактивности. Весь мир должен знать об опасности, которую несет нам сотрудничество России и Ирана", – сказал Сикорский в комментарии RMF.

Отмечается, что дрон транспортировали в США польским военным самолетом С-130 на базу Сент-Эндрюс.

Сикорский привез в Вашингтон сбитый "шахед" иранского производства – видео
"Шахед" в Вашингтоне (скриншот видео Сикорского)
Сикорский привез в Вашингтон сбитый "шахед" иранского производства – видео
Табличка возле "шахеда" в Вашингтоне (скрин видео Сикорского)
  • В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.
  • БпЛА летел на высоте 85 метров, поэтому радары противовоздушной обороны его не видели. Зеленский отметил, что это свидетельствует о целенаправленном ударе оккупационных войск РФ.
  • 17 февраля Кабмин выделил 1,5 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.
  • По состоянию на 19 января спасатели все еще тушили очаги тления на Чернобыльской АЭС после удара дроном.
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