Российская атака на ЧАЭС. Аналитик Роджерс призвал мир реагировать на угрозу

Международное сообщество должно осудить эту атаку и какие-либо действия, которые ставят под угрозу ядерные объекты в Украине, убежден Джозеф Роджерс

Саркофаг на ЧАЭС (Фото: ГСЧС)

Удары по ядерным объектам могут привести к масштабному загрязнению, международное сообщество должно осудить Россию за такие атаки. Такое мнение в комментарии LIGA.net заявил заместитель директора и научный сотрудник проекта по ядерным вопросам при Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Джозеф Роджерс, комментируя российский дроновый удар по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 14 февраля.

"Этот удар показывает, насколько безответственно агрессор относится к ядерной безопасности. Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что уровень радиации не изменился, следовательно, контейнер не был поврежден. Нам повезло в этот раз", – сказал он.

По словам Роджерса, есть риск случайных повреждений, ошибок или даже умышленных атак на ядерные объекты, что может привести к "серьезному радиационному загрязнению".

Международное сообщество должно осудить эту атаку и какие-либо действия, которые ставят под угрозу ядерные объекты в Украине, убежден он.

"Необходимо, чтобы все стороны конфликта соблюдали международные правила и создавали безопасные зоны вокруг Чернобыля и Запорожской АЭС. Продолжение боев в этих районах угрожает не только Украине, но и всей Европе", – сказал аналитик.

В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

Государственная инспекция ядерного регулирования уточнила, что по состоянию на 08:00 радиационное состояние на площадке без изменений.

Украинский МИД заявил, что российский дроновый удар по Чернобыльской атомной электростанции – это нападение не только на Украину, но и на мировую ядерную безопасность.