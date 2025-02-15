Російська атака на ЧАЕС. Аналітик Роджерс закликав світ реагувати на загрозу

Міжнародна спільнота повинна засудити цю атаку та будь-які дії, що ставлять під загрозу ядерні об’єкти в Україні, переконаний Джозеф Роджерс

Саркофаг на ЧАЕС (Фото: ДСНС)

Удари по ядерних об'єктах можуть призвести до масштабного забруднення, міжнародна спільнота має засудити Росію за такі атаки. Таку думку в коментарі LIGA.net заявив заступник директора та науковий співробітник проєкт з ядерних питань при Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Джозеф Роджерс, коментуючи російський дроновий удар по саркофагу Чорнобильської атомної електростанції в ніч проти 14 лютого.

"Цей удар показує, наскільки безвідповідально агресор ставиться до ядерної безпеки. Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що рівень радіації не змінився, отже, контейнер не був пошкоджений. Нам пощастило цього разу", – сказав він.

За словами Роджерса, є ризик випадкових пошкоджень, помилок або навіть навмисних атак на ядерні об'єкти, що може призвести до "серйозного радіаційного забруднення".

Міжнародна спільнота повинна засудити цю атаку та будь-які дії, що ставлять під загрозу ядерні об’єкти в Україні, переконаний він.

"Необхідно, щоб усі сторони конфлікту дотримувалися міжнародних правил і створювали безпечні зони навколо Чорнобиля та Запорізької АЕС. Продовження боїв у цих районах загрожує не тільки Україні, але й усій Європі", – сказав аналітик.

У ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС.

Державна інспекція ядерного регулювання уточнила, що станом на 08:00 радіаційний стан на майданчику без змін.

Українське МЗС заявило, що російський дроновий удар по Чорнобильській атомній електростанції – це напад не лише на Україну, а й на світову ядерну безпеку.