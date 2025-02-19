Дроновый удар по ЧАЭС. Спасатели до сих пор гасят очаги тления – фото

Радиационный фон в норме, заверили в ГСЧС

Фото: ГСЧС

Спасатели продолжают бороться с последствиями российского дронового удара по укрытию Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро 19 февраля спасатели продолжают тушить очаги тления и проводят работы по частичному раскрыванию конструкций укрытия.

В ГСЧС отметили, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы, ситуация контролируемая.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.

БпЛА летел на высоте 85 метров, поэтому радары противовоздушной обороны его не видели. Зеленский отметил, что это свидетельствует о целенаправленном ударе оккупационных войск РФ.

17 февраля Кабмин выделил 1,5 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.

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