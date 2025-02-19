Дроновий удар по ЧАЕС. Рятувальники досі гасять осередки тління – фото
Рятувальники продовжують боротися з наслідками російського дронового удару по укриттю Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Станом на ранок 19 лютого рятувальники продовжують гасити осередки тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття.
У ДСНС зазначили, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми, ситуація контрольована.
- У ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції.
- БпЛА летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили. Зеленський зазначив, що це свідчить про цілеспрямований удар окупаційних військ РФ.
- 17 лютого Кабмін виділив 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.
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