Дроновий удар по ЧАЕС. Рятувальники досі гасять осередки тління – фото
Фото: ДСНС

Рятувальники продовжують боротися з наслідками російського дронового удару по укриттю Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Станом на ранок 19 лютого рятувальники продовжують гасити осередки тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття.

У ДСНС зазначили, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми, ситуація контрольована.

Дроновий удар по ЧАЕС. Рятувальники досі гасять осередки тління – фото
Фото: ДСНС
Дроновий удар по ЧАЕС. Рятувальники досі гасять осередки тління – фото
Фото: ДСНС
Дроновий удар по ЧАЕС. Рятувальники досі гасять осередки тління – фото
Фото: ДСНС
  • У ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції.
  • БпЛА летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили. Зеленський зазначив, що це свідчить про цілеспрямований удар окупаційних військ РФ.
  • 17 лютого Кабмін виділив 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.

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