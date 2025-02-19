Дроновий удар по ЧАЕС. Рятувальники досі гасять осередки тління – фото

Радіаційний фон в нормі, запевнили у ДСНС

Фото: ДСНС

Рятувальники продовжують боротися з наслідками російського дронового удару по укриттю Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Станом на ранок 19 лютого рятувальники продовжують гасити осередки тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття.

У ДСНС зазначили, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми, ситуація контрольована.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції.

БпЛА летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили. Зеленський зазначив, що це свідчить про цілеспрямований удар окупаційних військ РФ.

17 лютого Кабмін виділив 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.

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