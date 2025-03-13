РФ ударила по объектам критической инфраструктуры в Запорожье и Днепропетровской области

Shahed (Иллюстративное фото: Pacific Press)

В ночь на 13 марта Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами", под прицелом была критическая инфраструктура. Известно о последствиях в Запорожье и Днепропетровской области.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что под утро россияне атаковали город "шахедами".

Предварительно люди не пострадали. Есть повреждения частного дома и админздания объекта критической инфраструктуры.

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о российской атаке беспилотников на объекты критической инфраструктуры в нескольких городах области.