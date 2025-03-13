РФ ударила по объектам критической инфраструктуры в Запорожье и Днепропетровской области
В ночь на 13 марта Россия в очередной раз атаковала Украину "шахедами", под прицелом была критическая инфраструктура. Известно о последствиях в Запорожье и Днепропетровской области.
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что под утро россияне атаковали город "шахедами".
Предварительно люди не пострадали. Есть повреждения частного дома и админздания объекта критической инфраструктуры.
Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о российской атаке беспилотников на объекты критической инфраструктуры в нескольких городах области.
- 11 марта РФ ударила из артиллерии по Покровскому району. Враг убил двух детей, эвакуированных в 2024-м.
- 12 марта сообщалось, что Россия запускала беспилотники по Днепру, Харькову и Сумам, есть разрушения.
- Всего в ночь на 12 марта Россия ударила по Украине тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 133 дронами разных типов.