РФ ударила по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі і на Дніпропетровщині – фото

Shahed (Ілюстративне фото: Pacific Press)

У ніч проти 13 березня Росія вчергове атакувала Україну "шахедами", під прицілом була критична інфраструктура. Відомо про наслідки у Запоріжжі і на Дніпропетровщині.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що під ранок росіяни атакували місто "шахедами".

Попередньо, люди не постраждали. Є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про російську атаку безпілотників на обʼєкти критичної інфраструктури в декількох містах області.

ДОПОВНЕНО О 07:40. У Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджено багатоповерхівки. Побито щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі.

Також вранці гучно було в Синельниківському районі. Там понівечено інфраструктуру.

Загалом над областю збили 11 безпілотників.

ДОПОВНЕНО О 08:30. У Дніпрі через ворожу атаку постраждали жінки 52, 56 та 82 років. Всіх ушпиталено у стані середньої тяжкості.

Фото: Сергій Лисак/Telegram

Фото: Сергій Лисак/Telegram

Фото: Сергій Лисак/Telegram

Фото: Сергій Лисак/Telegram