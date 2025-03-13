РФ ударила по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі і на Дніпропетровщині – фото

РФ ударила по об'єктах критичної інфраструктури в Запоріжжі і на Дніпропетровщині – фотодоповнено
У ніч проти 13 березня Росія вчергове атакувала Україну "шахедами", під прицілом була критична інфраструктура. Відомо про наслідки у Запоріжжі і на Дніпропетровщині.
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що під ранок росіяни атакували місто "шахедами".
Попередньо, люди не постраждали. Є пошкодження приватного будинку та адмінбудівлі об’єкта критичної інфраструктури.
Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про російську атаку безпілотників на обʼєкти критичної інфраструктури в декількох містах області.
ДОПОВНЕНО О 07:40. У Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджено багатоповерхівки. Побито щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі.
Також вранці гучно було в Синельниківському районі. Там понівечено інфраструктуру.
Загалом над областю збили 11 безпілотників.
ДОПОВНЕНО О 08:30. У Дніпрі через ворожу атаку постраждали жінки 52, 56 та 82 років. Всіх ушпиталено у стані середньої тяжкості.
- 11 березня РФ ударила з артилерії по Покровському району. Ворог вбив двох дітей, яких евакуювали у 2024-му.
- 12 березня повідомлялося, що Росія запускала безпілотники по Дніпру, Харкову та Сумах, є руйнування.
- Загалом у ніч проти 12 березня Росія вдарила по Україні трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 133 дронами різних типів.