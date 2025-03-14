Росія знову атакувала Україну безпілотниками, але вже значно меншою кількістю

У ніч проти 14 березня РФ запустила 27 дронів, тоді як днем раніше було 117

''Шахед'' (Зображення: depositphotos.com)

У ніч проти 14 березня Росія знову била по Україну безпілотниками, але вже значно меншою кількістю – 27 проти, наприклад, 117 у ніч проти 13 березня. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

З вечора 13 березня ворог запустив 27 ударних "шахедів" та дронів-імітаторів з районів російських міст Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Кількість запущених росіянами БпЛА, порівнюючи з останніми днями, впала щонайменше у чотири рази (в ніч проти 12 березня росіяни запустили 133 безпілотники, за день перед цим вони використали 126 дронів, а за два – 176).

Із запущених з 13 березня 27 БпЛА підтверджено збиття 16 "шахедів" у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Ще дев'ять дронів-імітаторів локаційно втрачені без наслідків на землі.

Є наслідки у Донецькій та Харківській областях.

Поліція і начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін не уточнили, які саме наслідки в регіоні спричинено "шахедами".

Загалом протягом доби Росія завдала 3860 ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем були вісім населених пунктів: міста Білицьке, Костянтинівка, Покровськ, Торецьк, села Глибока Макатиха, Малинівка, Маяки, Рівне. Руйнувань зазнали 39 цивільних об’єктів, зокрема 23 житлових будинки.

У Харкові через удари безпілотників постраждали семеро людей, серед них є четверо дітей. Також РФ атакувала лікарню у селищі Золочів Богодухівського району на Харківщині. Окупанти завдали подвійного удару – через 40 хвилин після першого вгатили по рятувальниках.

Золочів, удар по лікарні (Фото: Олег Синєгубов / Telegram)

У ніч проти 11 березня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 126 БпЛА. ППО збила ракету, 79 дронів і ще 35 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

У ніч проти 12 березня росіяни вдарили по Україні трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 133 дронами різних типів. Тоді збили 98 безпілотників, а 20 БпЛА-імітаторів локаційно втратили.

У ніч проти 13 березня ворог скерував проти України ракету та 117 безпілотників. Військові збили 74 БпЛА, 34 дрони-імітатори локаційно втратили без негативних наслідків на землі.